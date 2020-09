Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss in Varel - Personen wollten sich der Polizeikontrolle entziehen, die Flucht scheiterte

Varel (ots)

Am Dienstabend, 22.09.2020, entschied sich eine Funkstreifenwagenbesatzung dazu, gegen 22:30 Uhr in der Posener Straße einen PKW VW anzuhalten. Unmittelbar nach dem Anhalten stiegen zwei Personen aus dem PKW und flüchteten von dem abgestellten PKW. Die Beamten konnten den flüchtenden Fahrer auf einem angrenzenden Grundstück festhalten und damit die Feststellung seiner Identität ermöglichen. Bei dem aus Varel kommenden 30-Jährigen fanden die Beamten außerdem Gegenstände, u.a. einen sog. Crusher, die auf eine BTM-Beeinflussung hindeuteten. Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass der 30-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 30-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, bzgl. der zweiten geflüchteten Person dauern die Ermittlungen an.

