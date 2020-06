Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Angriff auf Polizeibeamtin

Dörpen (ots)

Gestern wurde eine Polizeibeamtin bei einem Einsatz in der Lange Straße in Dörpen verletzt. Die Beamten wurden gegen 23:00 Uhr zu einem Einsatz wegen einer alkoholisierten Personengruppe gerufen. Im Verlauf der Maßnahme wurden die Personen den eingesetzten Beamten gegenüber immer aggressiver. Als eine Beamtin einen alkoholisierten 26-Jährigen daran hindern wollte, in einen Pkw zu steigen, schlug dieser der Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde die 28-jährige Polizeibeamtin verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell