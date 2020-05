Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffiti an Zittauer Eisenbahnbrücke

Zittau (ots)

Eine Eisenbahnbrücke in Zittau auf der Dornspachstraße wurde zum Angriffspunkt für Graffiti-Schmierereien. Kurz nach Mitternacht am 5. Mai 2020 entdeckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach den etwa vier Quadratmeter großen Schriftzug mit den Buchstaben 'ANTIFA', der in roter und lila Farbe an das Mauerwerk in der Unterführung angebracht wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

