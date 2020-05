Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten holten Frau und Hund vom Gleis

Bischofswerda (ots)

Mit dem Hund auf Bahngleisen Gassi gehen ist ungewöhnlich und lebensgefährlich obendrein. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mussten am 30. April 2020 mit Blaulicht nach Bischofswerda ausrücken. Eine Frau sei mit ihrem Hund auf dem Gleis in Richtung Schmölln unterwegs. Gegen 16:30 Uhr trafen sie beide an und holten sie aus dem Gefahrenbereich. Die Deutsche Bahn AG hatte bereits eine Streckensperrung veranlasst. Die 34-jährige Frau aus Bischofswerda war alkoholisiert und wurde wenig später von ihrem Vater abgeholt. Sie erwartet nun mindestens ein Bußgeldverfahren wegen dem unbefugten Aufenthalt im Gleis. Angaben zu etwaigen Zugverspätungen liegen noch nicht vor. Wieder muss die Bundespolizei auf die Gefährlichkeit des Aufenthaltes im Gleisbereich hinweisen. Niemand weiß vorher, ob und wann sich ein Zug nähert. Ein rechtzeitiger Halt vor der Gefahrenstelle ist in den meisten Fällen nicht möglich und führt zu tragischen Unfällen.

