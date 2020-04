Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trick mit Nummernschildern aufgeflogen

Zittau (ots)

Ein 54-jähriger Österreicher war am Abend des 27. April 2020 mit seinem Alfa Romeo in Zittau unterwegs. Bundespolizisten stoppten um 22:10 Uhr den Wagen und bemerkten, dass etwas mit den Nummernschildern nicht stimmte. Wie sich herausstellte, gehören sie an den baugleichen Alfa Romeo des Vaters des Mannes. Er wollte damit darüber hinwegtäuschen, dass er seinen Wagen weder versichert noch zugelassen hatte.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Die Landespolizei ermittelt nun wegen Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

