Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - zwei Personen leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Dienstagabend, 22.09.2020, kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 15-Jähriger aus Bockhorn befuhr mit seinem Fahrrad die Woppenkamper Straße in Richtung Steinhauser Straße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Bockhorn fahrenden Kleinkraftrades, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß kam.

Die Beteiligten stürzten, wobei sich der 25-Jährige Kleinkraftradfahrer und seine 22-Jährige Sozia (beide aus Öhringen) leicht verletzten.

