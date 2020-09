Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Gangelt (ots)

Am Mittwoch, 16. September, gegen 12 Uhr, stahl ein unbekannter Täter aus einem Pkw, der an der Wallstraße abgestellt war, einen Rucksack. In diesem haben sich mehrere Schlüssel und persönliche Gegenstände befunden.

