Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Pkw

Hückelhoven (ots)

An der Straße Lahnweg wurde am Sonntag, 13. September, zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr, ein parkender Pkw beschädigt. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der an einem parkenden Fahrzeug herumfuchtelte und nahm seltsame Geräusche wahr. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Rheinstraße. Daraufhin verständigte sie den Eigentümer des Fahrzeugs. Dieser sah nach dem Rechten und musste feststellen, dass sein Pkw rundum verkratzt wurde. Der Täter war schlank und mit einem Kapuzenshirt bekleidet. Die Kapuze hatte er sich während der Tat über den Kopf gezogen.

