Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220720-573: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Breunfeld

Nümbrecht (ots)

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten musste am Mittwochnachmittag (22. Juli) die Wuppertaler Straße (L 339) in Nümbrecht-Breunfeld für etwa 1 ½ Stunden gesperrt werden. Ein 73-Jähriger aus Nümbrecht war gegen 14.45 Uhr von der L 320 kommend in Richtung Breunfeld gefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er von der L 339 nach links in die Straße "Unter der Hardt" abbiegen, übersah dabei aber offenbar einen entgegenkommenden Wagen, der mit einer 27-jährigen Nümbrechterin und deren 7-jährigen Tochter besetzt war. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich frontal zusammen und wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der 73-Jährige musste mit schweren, die 27-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 7-Jährige hatte Glück und überstand den Unfall unverletzt. Bis zum Abtransport der verunfallten Autos war die L 339 für etwa 1 ½ Stunden gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell