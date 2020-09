Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ermittlungen nach Bränden

Erkelenz (ots)

Die Polizei hat nach zwei Bränden die Ermittlungen aufgenommen.

In Erkelenz, an der Straße Schulring, wurde eine Mülltonne, die auf dem Schulgelände eines Gymnasiums stand, durch unbekannte Personen angezündet. Die Mülltonne brannte vollständig aus. Die Tatzeit lag in der Nacht zu Dienstag, 15. September. In Erkelenz-Granterath wurde zwischen Samstag, 12. September, 18 Uhr und Montag, 14. September, 11 Uhr, der Trägerpfosten einer Lagerhalle an der Luxemburger Straße in Brand gesetzt. An der Brandstelle wurden verbrannte Kartons und Holz aufgefunden.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit einem der Brände in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

