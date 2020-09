Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Garage gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 15. September (Dienstag) in eine Garage an der Straße Bleckden ein. Sie stahlen daraus diverse Werkzeuge, unter anderem einen Trennschleifer und Zangen, sowie Bekleidung. Ob sie weitere Gegenstände entwendeten, wird nun ermittelt.

