Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Hausmeisterraum

Wassenberg (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen dem 7. September (Montag) und dem 9. September (Mittwoch) in den Hausmeisterraum einer Schule an der Kirchstraße ein. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge entwendet.

