Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter lenkten Seniorin ab und entwendeten ihre Geldbörse

Hückelhoven (ots)

An der Brassertstraße verwickelten zwei weibliche Täterinnen eine Seniorin am Samstag (12. September), gegen 13.30 Uhr, in ein Gespräch und lenkten sie dabei ab. Die Seniorin hatte in einer Tasche, die an ihrem Rollator hing, ein rotes Portemonnaie bei sich. Nachdem sich die beiden Frauen entfernt hatten, bemerkte die Seniorin dann den Diebstahl dieser Geldbörse, in der sich Bargeld sowie Ausweisdokumente befanden. Sie beschrieb die beiden Frauen als zirka 25- 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren. Eine war korpulent und zirka 170 Zentimeter groß, die andere schlank und etwa 165-168 Zentimeter groß. Wer hat die beiden Frauen gesehen oder wurde ebenfalls von ihnen angesprochen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell