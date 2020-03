Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugin beobachtet Unfallflucht und verständigt die Polizei

Gütersloh (ots)

Halle (JP) - Am Montagvormittag (30.03., 10.10 Uhr) beschädigte eine Mercedes-Fahrerin beim Rangieren auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes am Künsebecker Weg einen geparkten Renault.

Im Anschluss an den Zusammenstoß parkte die Frau ihren Mercedes in einer anderen Parkbox und begab sich in den Einkaufsmarkt, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Noch vor Ort führten die Ermittlungen zu einer 57-jährigen Frau aus Halle, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen die 57-Jährige eingeleitet.

