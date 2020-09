Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec Fahrerin verletzt

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Eine 52-jährige Frau aus Erkelenz wurde am Dienstag, 15. September, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Stephanusstraße bergauf in Richtung Erkelenzer Straße unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand beobachtete sie zwei Jungen, die mit Kinderrollern versuchten über Gullideckel zu springen. Um diese nicht zu gefährden, fuhr sie langsam an ihnen vorbei. Nachdem sie die Kinder passiert hatte, kam ihr eine 18-Jährige Hückelhovenerin, ebenfalls auf einem Kinderroller, auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Sie konnte nicht ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 52-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verbleiben musste. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich die 18-Jährige durch den Zusammenstoß nicht.

