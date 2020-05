Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jährige landet nach Übernachtung auf der Fahrbahn im Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2020, meldeten Zeugen der Polizeileitstelle gegen 04:45 Uhr eine auf der Fahrbahn liegende Frau in der Eilper Straße. Beim Eintreffen der Beamten schlief die 55-Jährige auf der Fahrbahn und hätte leicht von einem Fahrzeug erfasst werden können. Als die Beamten die Frau wachrüttelten, reagierte diese ungehalten. Da sie sich nicht von der Straße entfernen wollte, nahmen die Polizisten sie mit auf den Gehweg. Dort drohte sie einem Beamten mit einem Schlag und ging wenig später mit erhobener Hand auf ihn zu. Die Hagenerin musste gefesselt werden. Da sie im Begriff war, auf die Beamten zu spucken, setzten diese ihr eine Spuckhaube auf. Auf dem Weg in das Polizeigewahrsam versuchte sie noch, die Streifenwagenbesatzung mit Kopfstößen zu treffen. Ihren Rausch konnte die Alkoholisierte schließlich in einer Gewahrsamszelle ausschlafen.

