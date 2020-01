Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 38jährige ist betrunken unterwegs und verursacht Verkehrsunfall

Tessin (Landkreis Rostock) (ots)

Die 38jährige ist am 27.01.2020 um 21:30 Uhr auf der K22 (Tessin), unterwegs, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum fährt. Durch den Aufprall wurde der Honda auf die Straße zurückgeschleudert und stieß mit dem ankommenden Transporter des 24jährigen zusammen. Der Honda überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn, auf dem Dach, zum Liegen. Durch ein Ausweichen streifte der Transporter ebenfalls einen Straßenbaum. Die Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt und in einen Krankenhaus eingeliefert. Zum Unfallzeitpunkt hatte sie einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille. Eine Unfallanzeige wurde aufgenommen, der Führerschein einbehalten und das Auto abgeschleppt. Es ist ein Sachschaden von 11.000 Euro entstanden.

