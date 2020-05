Polizei Hagen

POL-HA: 35-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 19.05.2020, beobachtete ein Detektiv in einer Drogerie am Graf-von-Galen-Ring einen Mann. Dieser durchstöberte gegen 15:30 Uhr die Verkaufsräume. Der 47-Jährige beobachtete, wie der Dieb zunächst von einer Palette zehn Packungen Rasierklingen und später von einer weiteren Palette eine elektrische Zahnbürste an sich nahm. Die Beute steckte er in seine Tasche und versuchte aus dem Laden zu entkommen. Dabei konnte der 47-Jährige den Dieb aufhalten und die Polizei verständigen. Die Beamten nahmen den 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz nach Rücksprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft vorläufig fest.

