Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin stürzt auf einem Parkplatz - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, die sich am 25.03.2020 an einem Supermarktparkplatz an der Große-Kurfürsten-Straße aufhielten und beobachteten, dass eine Seniorin zu Fall kam, nachdem sie aus einem Taxi ausgestiegen war.

Eine 71-jährige Bielefelderin fuhr gegen 16:00 Uhr in einem Taxi zu einem Lebensmittelgeschäft in der Nähe der Mindener Straße. Auf dem Parkplatz stieg sie aus dem Fahrzeug aus. Kurz darauf kam die Bielefelderin zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz. Die Ermittler des Verkehrskommissariats müssen nun klären, was den Sturz auslöste. Es ist noch unklar ob sich die Seniorin an dem Taxi festgehalten hatte und beim möglicherweise unachtsamen Anfahren das Gleichgewicht verlor. Vielleicht stürzte sie aber ohne fremdes Zutun. Beim Eintreffen der Beamten hielten sich einige Personen am Unfallort auf. Sie könnten den Hergang beobachtet haben und werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 zu melden.

