Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Friedhofskapelle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gadderbaum-

Einbrecher erbeuteten zwischen Freitag, 13.03.2020, und Mittwoch, 25.03.2020, aus einer Kapelle eines Friedhofs Am Botanischen Garten ein Mikrofon.

Ein oder mehrere Täter gelangten gewaltsam in die Friedhofskapelle, die an dem Rad- und Fußweg vom Johannistal zur Wohnsiedlung Haller Weg steht. In der Kapelle brachen sie einen Schrank auf und stahlen ein Mikrofon. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt Nach der letzten Nutzung am Freitag, 13.03.2020, wurde die Kapelle verschlossen. Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Stadtfriedhöfe die Beschädigungen an der Kapelle und informierte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

