Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb im Discounter erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Dieb erbeutete am Montag, den 23.03.2020, die Geldbörse einer Bielefelderin, die in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße einkaufte.

Die 63-jährige Frau hielt sich gegen 11:00 Uhr in dem Discounter an der Kreuzung Hauptstraße / Treppenstraße auf. Als sie bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. Der unbekannte Täter hatte unbemerkt in ihre Einkaufstasche gegriffen und das Portemonnaie entwendet.

Die Polizei erinnert daran, Wertsachen eng am Körper zu tragen und Taschen immer geschlossen zu halten. Geben Sie Dieben keine Chance!

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

