Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher flüchten

Neuwied (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 13:15 Uhr beabsichtigte eine Bedienstete des Elisabeth-Krankenhauses in Neuwied aus der Willi-Brückner-Straße auf den Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses einzufahren. Hierzu reihte sie sich mit ihrem VW Scirocco hinter zwei wartenden Fahrzeugen ein, als ein Fahrzeugführer vom gegenüberliegenden Fahrbahnrand anfuhr. Beim Vorbeifahren streifte der Fahrzeugführer das Heck des Fahrzeuges der 23 jährigen Geschädigten und flüchtete im Anschluss. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf mit dem Teilkennzeichen NEW-AC.. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

Gegen 18:20 Uhr beschädigte dann ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Neuwieder Mix Marktes in der Königsberger Straße beim Rückwärtsausparken eine auf der gegenüberliegenden Seite abgestellte graue Mercedes C Klasse. Auch dieser Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine Auswertung der Überwachungskameras ergab, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw vermutlich um einen Ford Galaxy gehandelt hat. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an. Auch hier bittet die Polizei Neuwied um Hinweise unter der Rufnummer 02631/8780.

