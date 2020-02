Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 39-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 11. Februar 2020, gegen 9:00 Uhr, in der Straße Am Wollepark zu.

Als sie mit ihrem Fahrrad den Einmündungsbereich der Straße Am Wollepark überquerte, wurde sie von einer 54-jährigen Delmenhorsterin übersehen, die beabsichtigte, mit ihrem Pkw von der Straße Am Wollepark nach rechts in die Nordwollestraße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad.

Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gefahren.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell