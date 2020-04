Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung der Landesregierung vom 09. bis 10.04.2020

Reutlingen (ots)

Landkreise Esslingen/Reutlingen/Tübingen/Zollernalbkreis:

Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.04.2020/14.12 Uhr

Auch wenn sich die meisten Leute an die Beschränkungen und Verbote der Corona-Verordnung halten, hat die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen am Gründonnerstag und Karfreitag wieder etliche Verstöße beanstandet. Bei den mit nochmals verstärkten Einsatzkräften durchgeführten, umfangreichen Kontrollmaßnahmen traten an den beiden Tagen mehr Verstöße zu Tage, als am gesamten vergangenen Wochenende. Am Donnerstag wurden 67, am Karfreitag zusätzlich 94 Verstöße aufgedeckt. Im Vergleich dazu waren es am gesamten vergangenen Wochenende - wie bereits am 05.04.2020 berichtet - an drei Tagen insgesamt 114 Verstöße gewesen.

Wieder musste mehrheitlich deshalb eingeschritten werden, weil sich Gruppen von drei und mehr Personen unerlaubt im öffentlichen Raum aufhielten oder ansammelten. Aber auch Verstöße gegen kommunale Betretungsverbote, wie zum Beispiel am Aileswasensee in Neckartailfingen, wo am Freitagnachmittag gegen 40 Personen Platzverweise ausgesprochen wurden, wurden geahndet. Einen größeren Einsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verzeichnete das Polizeirevier Reutlingen im frühen Karfreitagmorgen, gegen zwei Uhr, in Orschel-Hagen. Dort war eine Ansammlung junger Leute gemeldet worden. Während die meisten beim Eintreffen der Polizei flüchteten, beschimpften und beleidigten zwei aggressive 20-Jährige die Einsatzkräfte nicht nur, sie leisteten auch Widerstand gegen die Feststellung ihrer Personalien. Einer der beiden bewarf die Polizeibeamten mit einer gefüllten PET-Getränkeflasche und schlug nach einer Beamtin. Unter Einsatz von Pfefferspray musste der aggressive 20-Jährige für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen werden. Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Die Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Die Kontrollen werden fortgeführt. Eine weitere Bilanz erfolgt am Montagmorgen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101 oder -2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell