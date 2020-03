Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall in Niederdresselndorf - 45-Jährige stirbt an der Unfallstelle - #polsiwi

Burbach (OT Niederdresselndorf) (ots)

Rettungsdienste und Polizei wurden gestern Abend (24.03.) nach Burbach-Niederdresselndorf zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Gegen 18:00 Uhr waren zwei Frauen (23 und 45) mit ihren Pferden zu einem Ausritt unterwegs. In Höhe des Friedhofes an der Lützelner Straße überquerten sie die Straße. Während die 23-Jährige über die Straße mit ihrem Pferd ritt, führte die 45-Jährige ihr Pferd am Zügel von links an den rechten Fahrbahnrand. Auf der rechten Seite ging sie dann weiter Richtung Lützeln.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Opel Meriva die Lützelner Straße aus Niederdresselndorf kommend in Richtung Lützeln. Die Pkw-Fahrerin erfasst die am rechten Fahrbahnrand gehende 45-Jährige mit ihrem Wagen. Durch den Aufprall wird die Frau auf den Boden geworfen. Sie stirbt noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin und das Pferd bleiben unverletzt. Am Pkw entsteht ein Schaden von circa 5000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme ist die L911 gesperrt. An der Unfallstelle kümmern sich Notfallseelsorger und Rettungskräfte um die betroffenen Personen.

