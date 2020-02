Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwelbrand in der GraftTherme - Erstmeldung

Delmenhorst (ots)

Am 12.02.2020 gegen 20:40 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr Delmenhorst zu einem Brand in dem Freizeitbad GraftTherme, Am Stadtbad in Delmenhorst gerufen. Durch die Beamten konnte vor Ort eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. 80 Badegäste und Angestellte wurden umgehend evakuiert und betreut. Die gemeinsame Ermittlung mit der Feuerwehr ergab, dass es im Bereich des Technikraums zu einem Brand eines Schaltkastens gekommen war. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. In dem Einsatz waren 50 Feuerwehrkameraden und vier Polizeibeamte eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an, es wird nachberichtet.

