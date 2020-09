Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Kontrollaktion in Jever - Polizei und Ordnungsamt stellen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest und leiten diverse Verfahren ein

Wilhelmshaven und Jever (ots)

Die Polizei in Jever erhielt Kenntnis, dass sich am Montagabend, 21.09.2020, eine größere Personengruppe in der Innenstadt Am Markt aufhalten soll. Zu dieser Gruppe würden etwa 25 Personen gehören, die sich offenbar über die derzeit für die Covid19-Pandemie geltenden Hygienemaßnahmen hinwegsetzen würden. Aufgrund dieser Meldungen vereinbarten das Ordnungsamt Jever und die Polizei eine gemeinsame Kontrollaktion, über die der Landkreis Friesland informiert war. Die Polizei Jever wurde bei der am Montagabend gegen 19 Uhr stattfindenden Aktion von Beamten der Verfügungseinheit und des Staatsschutzes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unterstützt, außerdem war der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Jever mit vor Ort. Die Kontrollkräfte stellten gegen 19 Uhr vor einem Geschäft eine sich in der Anzahl steigernde Ansammlung von Personen fest, die sich teilweise untereinander mit einem Händeschütteln begrüßten und den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter deutlich unterschritten. Die Personengruppe stellte sich zueinander gewandt auf und bildete dabei eine Art kreisförmigen Personenzusammenschluss. Gegen 19:15 Uhr stellten die Kontrollkräfte bei der mittlerweile aus ca. 25 Personen bestehenden Gruppe die bereits im Vorfeld gemeldeten Verstöße gegen die Hygienevorschriften, wie z.B. Händeschütteln und deutliches Unterschreiten des Mindestabstandes fest. Gegen die aus dem Landkreis Friesland und überregional kommenden Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist der Landkreis daraufhin, dass Personengruppen unterschiedlicher Haushalte im öffentlichen Raum die Anzahl von 10 Personen nicht überschreiten dürfen. Zu allen Personen außerhalb dieser Gruppe ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Grundsätzlich weisen die Versammlungsbehörden im Landkreis Friesland und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland darauf hin, dass eine Versammlung oder Demonstration unter freiem Himmel rechtzeitig bei den Behörden angezeigt werden muss, da ansonsten eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte folgender Pressemitteilung vom Freitag, 31. Juli 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4666782

