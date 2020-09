Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gehwegplatten ausgehoben und zerschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter hoben am vergangenen Sonntag im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Paul-Hug-Straße in Höhe der Hausnummer 37 zwei Steinplatten aus dem Gehweg heraus und zerschlugen diese unmittelbar daneben. Zu Schaden kam durch die dadurch entstandene Gefahrenstelle glücklicherweise niemand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell