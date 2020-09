Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl am Parkplatz der Inselflieger in Harlesiel

Wittmund (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 12.15 Uhr, und Montag, 21.09.2020, 07.00 Uhr, wurde in Wittmund Am Harlesiel 1 am Parkplatz der Inselflieger ein Gerüstbock vom dortigen Baustellenlagerplatz entwendet.

Die Schadenshöhe wurde auf 900 Euro beziffert.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeikommissariat in Wittmund unter der Rufnummer 04462 911-0 entgegen.

