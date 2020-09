Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 10.30 Uhr in der Hafenstraße in Höhe der Hausnummer 49 A ein grauer Pkw Skoda auf der gesamten Fahrzeuglänge der Beifahrerseite mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

