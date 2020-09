Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schuppen in Siebethsburger Straße aufgebrochen und zwei Fahrräder sowie Gartengeräte entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, den 19.09.2020, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 20.09.2020, 09.30 Uhr in einen Schuppen in der Siebethsburger Straße ein und entwendeten u.a. zwei Fahrräder, einen Laubbläser der Marke Solo und einen Motortrimmer der Marke Stihl.

Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Damenfahrrad der Marke City Bike sowie ein schwarzes Pedelec der Marke Zündapp.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell