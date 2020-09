Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland mit zwei verletzten Motorradfahrern

Wangerland (ots)

Am Sonntag, den 20.09.2020, gegen 12.30 Uhr, befuhren ein Pkw und zwei Kräder hintereinander die Störtebekerstraße aus Richtung Minsen kommend in Fahrtrichtung Mederns. Kurz vor der Einmündung zur Küstenstraße in Frederikensiel entschlossen sich die Kradfadfahrer dazu den vorausfahrenden Pkw zu Überholen.

Während des Überholvorganges fuhr ein 57-jähriger Kradfahrer auf das Krad des 51-jährigen Vordermannes auf, wodurch beide stürzten. Eines der Kräder schleuderte gegen den zu überholenden Pkw einer 29-Jährigen. Beide Kradfahrer verletzten sich, nach derzeitigem Stand leicht, und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 11.000 Euro.

Währen der Unfallaufnahme war der Fahrbahn für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

