POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 18.09-20.09.2020

Kennzeichendiebstähle

Zetel - Am Freitag, dem 18.09.2020, wurden der Polizei drei Kennzeichendiebstähle gemeldet. Die Taten ereigneten sich jeweils auf dem in der Nähe zur Autobahnanschlussstelle Zetel/Blauhand gelegenen Pendlerparkplatz an der Straße Ellens und dürften sich zwischen 08.15 Uhr und 16.00 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Samstag, 19.09.2020

Wohnungsbrand

Zetel- Am Samstag, dem 19.09.2020, gegen 01.55 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem an der Dorfstraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Defekt an einem Videoprojektor ("Beamer") brandursächlich gewesen sein. Der Brand wurde von Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Zetel gelöscht. Die brandbetroffene Wohnung ist vorläufig nicht bewohnbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die anderen Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

