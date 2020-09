Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung mit anschließender Unfallflucht in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangen Montagabend soll es gegen 20.50 Uhr auf dem Banter Markt innerhalb einer Gruppe bestehend aus ca. zehn jugendlichen Personen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Anschluss entfernten sich die Personen in verschiedene Richtungen. Die Beamten trafen am Einsatzort auf zwei Personen im Alter von 14 und 15 sowie eine Zeugin. Die Jugendlichen gaben an, dass sich die Personen überwiegend kannten, wenn auch nur flüchtig. Der 14-Jährige klagte über leichte Schmerzen. Nähere Angaben zu den Verursachern konnten nicht angegeben werden. Die Zeugin gab zudem an, dass sie neben der Auseinandersetzung beobachtet hätte, wie einer der Jugendlichen mit einem Fahrrad vom Banter Markt in Richtung Kreuzstraße gefahren sei, dabei einen dort parkenden roten Pkw Golf touchiert habe und weitergefahren sei. Die Beamten stellten bei der Inaugenscheinnahme am Frontstoßfänger rechtsseitig Kratzer fest. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung sowie zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

