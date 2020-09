Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 61-jährige Radfahrerin stürzt und verstirbt - Ermittlungen ergaben eine plötzlich auftretende Erkrankung

Zetel (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 61-Jährige aus Zetel gegen 17.57 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Kanelstadt in Richtung Jakob-Borchers-Straße. Unmittelbar vor der Einmündung verlor die 61-Jährige das Bewusstsein und prallte mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrzeugseite eines auf der Jakob-Borchers-Straße ortsauswärts fahrenden PKW Renault, der von einem 58-Jährigen aus Wiesmoor geführt wurde. Die 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wo sie bewegungslos liegen blieb. Durch einen zufällig anwesenden Arzt und einen in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Anwesende Zeugen unterstützten die Ersthelfer. Die 61-Jährige wurde unter Fortführung der Reanimation in Richtung Krankenhaus Westerstede verlegt, verstarb jedoch auf der Fahrt dorthin. Die Ermittlungen ergaben, dass die 61-Jährige aufgrund einer plötzlich auftretenden Erkrankung verstarb. Die Jakob-Borchers-Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Ebenfalls eingesetzt wurde der Rettungshubschrauber Christoph 26.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell