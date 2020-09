Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fußgänger auf Zebrastreifen gefährdet - Polizei Wilhelmshaven bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 16.09.2020, soll es in der Bahnhofstraße gegen 13:30 an einem Fußgängerüberweg zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein.

Demnach soll eine Frau mit ihren drei Kindern den Fußgängerüberweg von der Nordseepassagenseite aus kommend überquert haben, als ein Taxi den dortigen Bereich passierte. Nach Angaben der Frau sei sie mit ihren Kindern über den Zebrastreifen geeilt um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Geschädigte gab an, dass noch weitere namentlich nicht bekannte Personen gefährdet worden sein sollen.

Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

