Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Radfahrer hat zu tief ins Glas geschaut

Görlitz (ots)

Obwohl er offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte, setzte sich ein 20-Jähriger in der vergangenen Nacht auf`s Rad und fuhr damit in Richtung Görlitz. Gegen 01.45 Uhr radelte der Pedalritter aus Ludwigsdorf kommend auf der Rothenburger Straße auf eine Streife der Bundespolizei zu ... allerdings in Schlangenlinie. Noch bevor die Beamten den Mann stoppen konnten, hielt dieser von selbst an und fragte freundlich "könnt ihr mich nach Hause bringen?". Nach Hause wurde der Radler zwar nicht gebracht, dafür von Ordnungshütern der Landespolizei zum Polizeirevier Görlitz mitgenommen. Dort wurde später eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem das Messgerät am Kontrollort umgerechnet 1,8 Promille Atemalkohol angezeigt hatte.

