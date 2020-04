Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kühltransporter mit Dönerfleisch gestoppt

Niesky (ots)

Am Ostermontag, den 13. April 2020, wurde durch eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Zoll in Niesky ein in Deutschland zugelassener Kühltransporter kontrolliert. In dem Transporter befanden sich ca. 900 Kilogramm Dönerspieße. Der 54-jährige deutsche Fahrer gab an, dass er das Fleisch im Raum Brandenburg und Görlitz ausliefert. Bei der Überprüfung der Ladung wurde festgestellt, dass das Fleisch nicht die vorgesehene Temperatur von minus 18 Grad für den Transport hatte. Zuständigkeitshalber übernahm das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz den Sachverhalt. Vor Ort wurde eine Kerntemperatur von nur minus 3,7 Grad bis minus 6,4 Grad festgestellt. Das Fleisch wurde für nicht verkehrsfähig befunden und sichergestellt. Durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt wurde ein Verstoß gegen die Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel sowie die Lebensmittelhygieneverordnung festgestellt.

