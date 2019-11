Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rabiater Fahrradfahrer und Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Freitagmittag (15.11.), gegen 12:40 Uhr, war ein 14-Jähriger in der Neusser Innenstadt zu Fuß auf dem Gehweg der Krefelder Straße in Laufrichtung Kapitelstraße unterwegs. Plötzlich sei er von einem Fahrradfahrer überholt worden. Im Vorbeifahren sei er dem Jungen über den Fuß gefahren und verletzte ihn dabei leicht.

Augenblicke später drehte sich der rabiate Biker um und beleidigte den Jugendlichen auf das Übelste. Anschließend trat er in die Pedale und verschwand in die Kapitelstraße.

Nachdem der 14-Jährige an seiner Praktikumsstelle den Vorfall geschildert hatte, erstattete er auf Anraten gegen 13:10 Uhr Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung.

Der Fahrradfahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, normale Statur, bekleidet mit einer grünen "Arbeiterjacke", einer blauen Hose und einer Mütze.

Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

