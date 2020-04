Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Auffinden von Betäubungsmitteln in drei Fällen am Ostersonntag

Görlitz (ots)

Am Ostersonntag, den 12. April 2020 wurden im Görlitzer Stadtgebiet in drei Fällen Personen mit Betäubungsmitteln festgestellt. Im ersten Fall wurde gegen 00:10 Uhr in der Jakobstraße ein 33-jähriger Pole angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde in der Geldbörse eine Ecstasy-Pille aufgefunden. Im zweiten Fall kontrollierten die Beamten gegen 00:35 Uhr auf dem Postplatz einen 32-jährigen Libanesen. In seiner rechten Hosentasche befand sich ein Cliptütchen mit etwas "Gras". Bei dem "Gras" handelt es sich um 2,5 Gramm Cannabis. Im dritten Fall wurde in der Zittauer Straße ein 24-jähriger Deutscher festgestellt. Bei ihm fanden die Beamten ebenfalls in der rechten Hosentasche zwei Tütchen mit Cannabis und Crystal. In allen drei Fällen wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

