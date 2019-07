Polizei Paderborn

POL-PB: 15-jährige Fußgängerin auf Überweg angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Warburger Straße ist am Dienstag ein 15-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt worden.

Ein 77-jähriger Opel-Meriva-Fahrer bog gegen 16.20 Uhr bei Grün vom Rippinger Weg nach links auf die Warburger Straße in Richtung Südring ab. Laut Zeugenaussagen blinkte die gelbe Warnampel vor dem Fußgängerüberweg. Auf dem Überweg kollidierte der Autofahrer mit der 15-jährigen Fußgängerin. Die Jugendliche wollte bei Grün für Fußgänger die Warburger Straße aus Richtung Universität überqueren. Sie wurde von der Fahrzeugfront erfasst und am Bein verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

