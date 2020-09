POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 18.09-20.09.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Nachdem die Polizei WHV in der vergangenen Woche u.a. bedingt durch einen Großeinsatz in der Paul-Hug-Straße erheblich gefordert worden war, gestaltete sich das Wochenende neben den typischen Routineeinsätzen wie Körperverletzungen, Verkehrsunfällen etc.pp bis dato recht ruhig. Darüber hinaus kam es u.a. zu folgenden Vorfällen: Diebstahl von Kupferkabel In der Nacht vom 17. Auf den 18.09.2020 kam es in der Marktstraße in einem Rohbau zum Diebstahl mehrerer Kupferkabel. Tätlicher Angriff/Beleidigung gegen Polizeibeamte Am Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr wurde einem 25-jähriger Mann in Voslapp im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein Platzverweis erteilt. Nachdem sich der Mann weigerte, diesem nachzukommen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei versuchte er die Beamten zu treten und beleidigte sie. Letztlich verbrachte er mehrere Stunden im Polizeigewahrsam. Bei ihm wurden darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden, von denen er vermutlich auch einige konsumiert hatte. Verkehrsunfall mit Flucht (Zeugenaufruf) Am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz vor dem Ratrium (Rathausplatz) einen Verkehrsunfall. Der männliche Verursacher war mit einem grünen VW-Transporter rückwärts gegen einen weißfarbenen 1-er BMW gestoßen. Vermutlich wurde der BMW dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach einiger Zeit vom Parkplatz. Das Kennzeichen des Transporters konnte vollständig abgelesen werden, wogegen die Zeugin zum Kennzeichen des BMW vermutlich nur als Fragment WHV-CF ??? ablesen konnte. Der mutmaßlich beschädigte BMW konnte durch die Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Es wird daher seitens der Polizei WHV gebeten, dass sich der Geschädigte bzw. Zeugen des Vorfalles in der hiesigen Dienststelle unter der Telefonnummer 04421-9420 melden, um den Vorfall zu klären. Brand einer Mülltonne Am Samstagmorgen, gegen 01.15 Uhr geriet aus unbekannter Ursache vor einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Wiesenhof" eine Mülltonne in Brand. Da die Tonne direkt vor dem Schaufenster stand, wurde dieses beschädigt.

