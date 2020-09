Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 18.09.-20.09.2020

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw Am Freitag, den 18.09.2020, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr, wird an zwei auf einem Parkplatz am Schenumer Weg (Übungsgelände des Hundesportvereins) mittels eines unbekannten Tatwerkzeuges der Lack nicht nur unerheblich beschädigt. Hinweise zu dem/den Tätern konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlangt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04461/9211-0 zu melden. Versuchter Tageswohnungseinbruch in Neustadtgödens Am Freitag, den 18.09.2020, gg. 11:35 Uhr, kommt es in der Brückstraße in Neustadtgödens zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Während der Hauseigentümer mit Gartenarbeiten beschäftigt ist, machen sich zwei Täter an einem offenstehenden Fenster des Hauses zu schaffen. Während einer der Täter augenscheinlich "Schmiere" steht, steigt der zweite Täter über das offenstehende Fenster in das Haus ein. Durch einen wachsamen Nachbarn wird das Tatgeschehen beobachtet und so eine weitere Tatbegehung verhindert. Letztlich flüchten die Täter ohne Beute. Auch in diesem Fall bittet die Polizei unter der Telefonnummer 04461/9211-0 um eventuelle Täterhinweise.

