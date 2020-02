Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hunzel-Diebstahl von Werkzeug im Gesamtwert von ca. 10.000 EUR

Montabaur (ots)

In der Zeit von Samstag, 22.02.2020 17:00 Uhr bis Montag, 24.02.2020 08:30 Uhr kam es in der Straße "Auf der Hohengrub" in Hunzel zu einem Diebstahl von zahlreichen Werkzeugen aus einem Handwerkerfahrzeug. Die Täter hatten es hierbei offensichtlich gezielt auf das im Fahrzeugfond befindliche Werkzeug abgesehen. Der Neupreis der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen könnten, nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 entgegen.

