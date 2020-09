Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht - Polizei sucht eine helfende Zeugin sowie weitere Zeugen - Schwarzer Pkw entfernt sich - 17-jähriger Radfahrer wird leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmittag, den 18.09.2020, erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen 13.20 Uhr Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht in der Gökerstraße in Höhe der Hausnummer 85. Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr zuvor die Gökerstraße von der Kreuzung Mühlenweg in Richtung Süden, als ein Pkw den Hinterreifen seines Fahrrades berührte und der Radfahrer in der Folge stürzte. Der Zeugin half dem Radfahrer auf, der anschließend leicht verletzt ins Klinikum verbracht wurde. Der Pkw hingegen setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die helfende Zeugin sowie weitere Zeugen sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

