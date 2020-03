Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Aufbrecher erfolgreich/Einbrecher in leerer Immobilie erwischt

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Dienstag öffneten unbekannte Diebe einen am Bordinghauser Weg stehenden grauen Daimler Benz und durchsuchten das Fahrzeug. Die Diebe nahmen einen Schlüssel aus dem Fahrzeug mit. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Bordinghausen nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0) entgegen.

Gestern Mittag, gegen 12.45 Uhr, beobachtet ein aufmerksamer Zeuge am Grünenbaum, wie drei Männer die Tür der dortigen leerstehenden Ruinenimmobilie eintreten und sich gewaltsam Zugang verschaffen. Die Männer können durch die hinzugerufene Polizei gestellt werden. Die drei Männer (44, 37 und 36 Jahre alt) aus Dortmund geben an, Kaufinteresse an der Immobilie zu haben. Nach Personalienfeststellung wurden die Männer vor Ort entlassen, die Ermittlungen wegen Hausfriedensbuch und Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

