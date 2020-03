Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei nimmt Tankstellenräuber auf frischer Tat fest.

Werdohl (ots)

Auf Grund von Ermittlungsarbeit erhielt die Polizei Kenntnis von einem möglichen Tankstellenüberfall auf eine Tankstelle in Werdohl. Am gestrigen Abend, gegen 22:35 Uhr, betrat eine männliche, maskierte Person die Tankstelle an der Ütterlingser Straße und rief unter Vorhalt einer Schusswaffe, dass dies ein Überfall sei. Der Täter ließ sich vom 19 jährigen Angestellten Bargeld aushändigen und verließ fluchtartig den Verkaufsraum. Hier erwarteten ihn die Polizisten und forderten ihn auf, die mitgeführte Schusswaffe abzulegen. Trotz Ansprache reagierte der bewaffnete Täter nicht und einer der Polizisten gab einen Warnschuss ab. Der 17 jährige Werdohler Täter ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, die PTB Waffe des Täters wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes mit Schusswaffe dauern an.

