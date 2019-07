Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A6, Wiesloch-Walldorf: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen, Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt.

Wiesloch (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es in Höhe des Parkplatzes Bucheneck zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Kleintransporter in die Mittelleitplanke fuhr. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Grund hierfür ist nach derzeitigem Stand ein Reifenplatzer gewesen. Aktuell wurde zwecks Fahrbahnreinigung die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die U70 abgeleitet. Vor der Anschlussstelle hat sich bereits ein Stau von ca. 10 km Länge gebildet.

