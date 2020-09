Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür hält Einbruchsversuch stand

Bocholt (ots)

Diebe haben versucht in Bocholt in ein Wohn- und Geschäftshaus am Sankt-Georg-Platz einzubrechen. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell