Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Autos aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

Diebe brachen in Stadtlohn zwei Autos auf. Sie hatten es auf eingebaute BMW-Technik abgesehen. Am Telgenkamp brachen die Täter einen grauen 3er BMW auf und bauten ein Navigationsgerät aus. Ein Airbag und ein Navigationsgerät wurden aus einem weißen 6er BMW am Cohaus Esch entwendet. Die Taten trugen sich in der Zeit von Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.15 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

